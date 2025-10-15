Вильфанд: в этом году в России теплой погоды больше не будет
По словам специалиста, наступает период, который называется предзимье. «Традиционно, с середины октября до 15-20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», — объяснил Вильфанд. Он добавил, что на данный момент уже практически нет регионов, где была бы комфортная температура воздуха.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о переходе погоды в зимний режим, тепла в этом году больше не будет.
