Вильфанд: в этом году в России теплой погоды больше не будет

По словам специалиста, наступает период, который называется предзимье. «Традиционно, с середины октября до 15-20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», — объяснил Вильфанд. Он добавил, что на данный момент уже практически нет регионов, где была бы комфортная температура воздуха.