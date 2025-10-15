Рязань
В Рязани осудят водителя грузовика за ДТП с двумя погибшими. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП произошло 1 июня 2025 года на 189-м километре автодороги М-5 «Урал». По версии следствия, 59-летний водитель грузовика двигался на высокой скорости и врезался в грузовой фургон. Два человека погибли.

59-летнего мужчину обвинили по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани.

Напомним, погибшими оказались жители Пензенской области. Кадры с места аварии доступны по ссылке.