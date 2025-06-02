После смертельной аварии с двумя грузовиками в Рязани возбудили уголовное дело

Установлено, что на неосвещенном участке дороги стояло два грузовых фургона из Пензенской области, один из которых был неисправен, а второй стоял с включенной аварийной сигнализацией. 59-летний житель Республики Мордовия, управляя грузовым рефрижератором, не снизил скорость и столкнулся с автомобилями. В результате ДТП один мужчина получил повреждения и погиб в автомобиле скорой помощи, второй -был доставлен в больницу, где в последующем скончался.

После смертельной аварии с двумя грузовиками в Рязани возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Напомним, ДТП случилось 1 июня на автодороге М-5 «Урал».

Следователями возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Республики Мордовия. Установлено, что на неосвещенном участке дороги стояло два грузовых фургона из Пензенской области, один из которых был неисправен, а второй стоял с включенной аварийной сигнализацией.

59-летний житель Республики Мордовия, управляя грузовым рефрижератором, не снизил скорость и столкнулся с автомобилями.

В результате ДТП один мужчина получил повреждения и погиб в автомобиле скорой помощи, второй -был доставлен в больницу, где в последующем скончался.

В настоящее время личности погибших установлены — жители Пензенской области.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.