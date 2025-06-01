В ДТП с грузовиками в Рязани погибли два человека

ДТП произошло 1 июня, примерно в 01:20 в Рязани на 189-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации полиции, 59-летний житель Саранска, управляя грузовым автомобилем «Мерседес», врезался на стоящие в попутном направлении два автомобиля «Валдай». В результате происшествия водитель автомобиля «Валдай», скончался на месте ДТП. Водитель второго скончался в медучреждении. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появилось видео с места происшествия.

В ДТП в Рязани погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.

ДТП произошло 1 июня, примерно в 01:20 в Рязани на 189-м километре автодороги М5 «Урал».

По предварительной информации полиции, 59-летний житель Саранска, управляя грузовым автомобилем «Мерседес», врезался на стоящие в попутном направлении два автомобиля «Валдай», водители которых находились на обочине рядом с припаркованными автомобилями.

В результате происшествия водитель автомобиля «Валдай» скончался на месте ДТП. Водитель второго умер в медучреждении.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места происшествия.