В мэрии рассказали о благоустройстве Гвардейского сквера в Рязани

В мэрии рассказали о благоустройстве Гвардейского сквера в Рязани. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Благоустраивать Гвардейский сквер начали в августе. За это время подрядчик установил шесть информационных стендов, два из которых — LED-экраны. Также там появились лавочки, урны, ограждение вдоль ручья.

Кроме того, в сквере высадили саженцы. Огородили панелями площадку с мусорными контейнерами.

Отмечается, что укладка тротуарной плитки завершается. Вход на территорию украсит пилон с наименованием сквера.

В мэрии заявили, что торжественное открытие обновленного пространства состоится скоро.

Напомним, на благоустройство сквера выделили 11 миллионов 250 тысяч рублей. Мэр Виталий Артемов заявил, что около территории может появиться площадка для выгула собак.