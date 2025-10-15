Успешные практики привлечения инвестиций: корпорация развития проводит обучающий марафон

13 октября в Рязанской области стартовал ежегодный муниципальный марафон, организованный Корпорацией развития региона для инвестиционных уполномоченных 22 муниципальных образований. Программа обучения, которая продлится в общей сложности четыре дня, включает как очные занятия с ведущими специалистами в области привлечения инвестиций, так и самостоятельную работу по составлению инвестиционных паспортов районов.

С момента получения образовательной лицензии в 2023 году Корпорация развития ежегодно проводит обучение для инвеступолномоченных, по окончании которого участники получают свидетельство государственного образца о повышении квалификации. Заместитель генерального директора Корпорации развития Рязанской области Дарья Соснова отметила, что помимо официальных документов, участники приобретают новые знания и понимание, которые помогут им генерировать свежие идеи и реализовывать их на практике.

В качестве спикера на марафоне выступил заместитель генерального директора агентства инвестиционного развития Тюменской области Николай Пуртов, который поделился успешным опытом привлечения инвестиций в своем регионе. Он подчеркнул важность выявления инвестпотенциала предпринимателей и создания условий для их развития.

Программа марафона включает лекции о создании эффективных условий для бизнеса, составлении инвестиционных паспортов муниципалитетов и привлечении кадров в инвестиционные компании. Участники также приняли участие в уникальной бизнес-игре «Один за всех, и все за инвестора», направленной на командообразование в инвестиционной сфере. Инвеступолномоченные отметили, что обучение помогает им выстраивать осознанную и результативную работу с инвесторами, способствуя развитию инвестиционной привлекательности своих территорий.