Суд продлил арест экс-губернатору Рязанской области Николаю Любимову

Басманный районный суд Москвы оставил Николая Любимова под стражей. Решение вступит в силу 12 августа. Напомним, экс-губернатору предъявили обвинение в получении трех взяток в особо крупном размере. Их общая сумма составляет 250 миллионов рублей. Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.