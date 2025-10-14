В рязанской ОКБ прооперировали двух беременных женщин с острым аппендицитом

В Областной клинической больнице успешно провели операции на острый аппендицит у двух беременных женщин на сроке 28-29 недель. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Пациентки поступили почти одновременно с одной проблемой. В этот день дежурила хирургическая бригада под руководством заведующего отделением Владимира Викторовича Барсукова. Операции во время беременности, особенно во втором и третьем триместрах, связаны с повышенными рисками для здоровья как матерей, так и их будущих детей. В связи с этим, врачи приняли решение о проведении экстренных лапароскопических операций — щадящую методику с минимальной травмой и быстрым восстановлением.

Обе операции прошли успешно, и состояние пациенток стабилизировалось. Угрозы для здоровья женщин и их малышей устранены. На данный момент обе пациентки уже выписаны из стационара и находятся под дальнейшим наблюдением врачей женской консультации.

Фото: Минздрав по Рязанской области