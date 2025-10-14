Рязань
В Рязанской области обокрали 70-летнюю пенсионерку
Как рассказала жительница поселка Побединка Скопинского района полицейским, она получила пенсию и убрала 30 тысяч в кошелек. Через время заметила, что деньги пропали. Выяснилось, что в гостях у женщины была 50-летняя соседка. Она недавно переехала в поселок и начала ходить к пенсионерке домой пить чай. Полицейские установили, что ранее злоумышленницу судили за кражи. Сначала рецидивистка отрицала причастность к преступлению, но через время созналась. По предварительной информации полиции, женщина намеренно пришла в гости к соседке в день получения пенсии и украла 30 тысяч рублей, пока та наливала чай.

В поселке Побединка Скопинского района обокрали 70-летнюю пенсионерку. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Как рассказала жительница поселка полицейским, она получила пенсию и убрала 30 тысяч в кошелек. Через время заметила, что деньги пропали.

Выяснилось, что в гостях у женщины была 50-летняя соседка. Она недавно переехала в поселок и начала ходить к пенсионерке домой пить чай. Полицейские установили, что ранее злоумышленницу судили за кражи.

Сначала рецидивистка отрицала причастность к преступлению, но через время созналась. По предварительной информации полиции, женщина намеренно пришла в гости к соседке в день получения пенсии и украла 30 тысяч рублей, пока та наливала чай.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.