В российских школах начали проверять психологическое состояние детей

В российских школах стартовали тесты для оценки эмоционального и психологического состояния учеников. По информации РИА «Новости», родители участников проверки сообщили, что детям предлагаются вопросы с выбором ответов по 10-балльной шкале. Например, школьники могут оценить, как часто они сплетничают или насколько зависят от мнения окружающих. Тест включает более 100 вопросов и предназначен для учащихся старше 13 лет, при этом требуется согласие родителей. С 15 лет дети могут самостоятельно предоставлять разрешение на участие в тестировании.

В российских школах стартовали тесты для оценки эмоционального и психологического состояния учеников.

По информации РИА «Новости», родители участников проверки сообщили, что детям предлагаются вопросы с выбором ответов по 10-балльной шкале. Например, школьники могут оценить, как часто они сплетничают или насколько зависят от мнения окружающих.

Тест включает более 100 вопросов и предназначен для учащихся старше 13 лет, при этом требуется согласие родителей. С 15 лет дети могут самостоятельно предоставлять разрешение на участие в тестировании.