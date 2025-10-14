В 11 классах Рязани приостановили учебный процесс из-за ОРВИ

В 11 школьных классах в Рязани приостановлен учебный процесс из-за ОРВИ. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации. Данные от 13 октября гласят, что учебный процесс приостановлен в 11 школьных классах из восьми школ. Напомним, 7 октября, из-за ОРВИ и гриппа учебный процесс был приостановлен в четырех классах в четырех школах города. По данным Роспотребнадзора, в Рязанской области пик заболеваемости гриппом и ОРВИ наступит в ноябре.