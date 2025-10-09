В Рязанской области пик заболеваемости гриппом и ОРВИ наступит в ноябре

В Рязанской области пик заболеваемости гриппом и ОРВИ наступит в ноябре. Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказала ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Анастасия Маслова. Эксперт отметила, пик заболеваемости прогнозируется на конец ноября и декабрь. Также она напомнила, что грипп постоянно мутирует и приобретает новые свойства, поэтому необходимо ежегодно делать прививки. По словам специалиста, в первую очередь прививку нужно сделать детям, студентам, пожилым людям, беременным, работникам социальной и медицинской сфер, а также лицам, имеющим хронические заболевания. Также эксперт добавила, что человек должен знать о противопоказаниях к прививке.

