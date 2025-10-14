Актер Алексей Маклаков обратился к врачам из-за проблем с сердцем

Актеру Алексею Маклакову, известному по роли в сериале «Солдаты», потребовалась экстренная медицинская помощь из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, 64-летний артист пожаловался на сильные боли в груди, что и стало причиной его обращения к врачам. В результате обследования медики диагностировали у Маклакова заболевание сердечно-сосудистой системы. Врачи настоятельно рекомендовали актеру полностью отказаться от алкоголя, так как в противном случае он рискует столкнуться с серьезными последствиями, такими как сердечная недостаточность, инсульт или инфаркт.

