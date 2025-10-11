Рязань
Вчера 14:15
26 сентября 17:57
25 сентября 16:12
23 сентября 11:16
В Рязанской области в районе ж/д станции пропала 94-летняя пенсионерка
В Скопинском районе в районе ж/д станции Брикетная пропала 94-летняя пенсионерка. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».

Местонахождение женщины неизвестно с 10 октября. Отмечается, что она ушла в лес и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Пенсионерка была в розово-сиреневой куртке и темно-зеленых галошах.

Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.

В Скопинском районе в районе ж/д станции Брикетная пропала 94-летняя пенсионерка. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».

Местонахождение женщины неизвестно с 10 октября. Отмечается, что она ушла в лес и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Пенсионерка была в розово-сиреневой куртке и темно-зеленых галошах.

Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.