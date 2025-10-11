В Рязанской области в районе ж/д станции пропала 94-летняя пенсионерка

Местонахождение женщины неизвестно с 10 октября. Отмечается, что она ушла в лес и не вернулась. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Пенсионерка была в розово-сиреневой куртке и темно-зеленых галошах. Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.

