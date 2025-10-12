В Рязанской области найдена пропавшая два дня назад 94-летняя женщина
В Рязанской области найдена пропавшая два дня назад 94-летняя тулячка. Об этом сообщил ПСО «Мещера» в своих соцсетях.
Женщина заблудилась 10 октября в районе ж/д станции Брикетная Скопинского района.
12 октября волонтеры нашли живой 94-летнюю жительницу Тульской области. Ее эвакуировали полицейские.
Подробности поисков не разглашаются.
Фото: ПСО «Мещера»