В Рязанской области найдена пропавшая два дня назад 94-летняя женщина

Женщина заблудилась 10 октября в районе ж/д станции Брикетная Скопинского района. 12 октября волонтеры нашли живой 94-летнюю жительницу Тульской области. Ее эвакуировали полицейские. Подробности поисков не разглашаются.