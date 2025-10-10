Власти рассказали о строительстве нового моста через Оку под Рязанью

На данный момент проводится погружение свай, необходимое для «надежного фундамента» будущего сооружения. Всего проектом предусмотрены установка 1478 призматических и устройство 200 буронабивных свай. Отмечается, что основные работы проходят на правом берегу Оки около села Дядьково. Часть свай уже установлена, параллельно строят основную дорогу. На левом берегу реки, рядом с селом Дубровичи, возводят путепровод. Его основание уже выполнено. Специалисты также продолжают строительство моста через ручей Быстрец. Сейчас там возводят опорные конструкции.

