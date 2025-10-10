В Рязани водитель проехал на «красный» и едва не сбил пешеходов

Инцидент произошел на улице Высоковольтной. На опубликованных кадрах видно, как водитель на автомобиле Datsun обгоняет машины, проезжает на «красный» и едва не сбивает пешеходов, которые только начали движение на разрешенный сигнал светофора.