В Рязани пройдет общегородской субботник

Уборка пройдет на следующих территориях: парк имени Гагарина; сквер на Скорбященском мемориальном комплексе; Михайловское шоссе; сквер Быстрец на Касимовском шоссе; территория в районе дома № 11 по Московскому шоссе (около ТЦ «Барс»); дорога (правая и левая обочины) от Славянского проспекта до улицы Телевизионная; территория около Конюшенного двора; проезд Белинского, дом «7. Спортзал СШОР «Единство». В субботнике поучаствуют сотрудники предприятий и учреждений, представители органов власти, общественные организации и местные жители.