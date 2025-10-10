В Рязани пройдет общегородской субботник
В Рязани 11 октября с 9:00 до 13:00 пройдет общегородской субботник. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Уборка пройдет на следующих территориях:
- парк имени Гагарина;
- сквер на Скорбященском мемориальном комплексе;
- Михайловское шоссе;
- сквер Быстрец на Касимовском шоссе;
- территория в районе дома № 11 по Московскому шоссе (около ТЦ «Барс»);
- дорога (правая и левая обочины) от Славянского проспекта до улицы Телевизионная;
- территория около Конюшенного двора;
- проезд Белинского, дом «7. Спортзал СШОР «Единство».
В субботнике поучаствуют сотрудники предприятий и учреждений, представители органов власти, общественные организации и местные жители. Планируется уборка мусора и листвы, спил аварийных деревьев, расчистка местности.
Следующие субботники состоятся 18 и 25 октября. Посмотреть локации можно на