Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 389
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 035
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 973
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 374
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Рязани пройдет общегородской субботник
Уборка пройдет на следующих территориях: парк имени Гагарина; сквер на Скорбященском мемориальном комплексе; Михайловское шоссе; сквер Быстрец на Касимовском шоссе; территория в районе дома № 11 по Московскому шоссе (около ТЦ «Барс»); дорога (правая и левая обочины) от Славянского проспекта до улицы Телевизионная; территория около Конюшенного двора; проезд Белинского, дом «7. Спортзал СШОР «Единство». В субботнике поучаствуют сотрудники предприятий и учреждений, представители органов власти, общественные организации и местные жители.

В Рязани 11 октября с 9:00 до 13:00 пройдет общегородской субботник. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Уборка пройдет на следующих территориях:

  • парк имени Гагарина;
  • сквер на Скорбященском мемориальном комплексе;
  • Михайловское шоссе;
  • сквер Быстрец на Касимовском шоссе;
  • территория в районе дома № 11 по Московскому шоссе (около ТЦ «Барс»);
  • дорога (правая и левая обочины) от Славянского проспекта до улицы Телевизионная;
  • территория около Конюшенного двора;
  • проезд Белинского, дом «7. Спортзал СШОР «Единство».

В субботнике поучаствуют сотрудники предприятий и учреждений, представители органов власти, общественные организации и местные жители. Планируется уборка мусора и листвы, спил аварийных деревьев, расчистка местности.

Следующие субботники состоятся 18 и 25 октября. Посмотреть локации можно на онлайн карте.