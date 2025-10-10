Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 389
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 035
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 973
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 374
Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Лауреатом стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Награду ей присудили «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы», заявил Трамп. Отметим, что одним из основных претендентов на получение Нобелевской премии мира считался именно президент США. В то же время эксперты заявляли, что решения Трампа приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него. Сам американский лидер неоднократно утверждал, что заслуживает награду.

