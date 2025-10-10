Трамп не получил Нобелевскую премию мира

Лауреатом стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Награду ей присудили «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы», заявил Трамп. Отметим, что одним из основных претендентов на получение Нобелевской премии мира считался именно президент США. В то же время эксперты заявляли, что решения Трампа приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него. Сам американский лидер неоднократно утверждал, что заслуживает награду.

