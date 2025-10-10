Скончался российский актер Василий Петкеев

Скончался российский актер Василий Петкеев. Об этом пишет «АиФ».

Ему был 71 год.

С 1987 года Петкеев занимал должность главного режиссера, а с 1992 года возглавил Марийский театр имени Шкетана в качестве художественного руководителя.

В 2009 году он принял участие в съемках сериала Андрея Эшпая под названием «Иван Грозный».

Фото: Марийский государственный академический ТЕАТР ОПЕРЫ и БАЛЕТА им. Эрика Сапаева