Рязань встала в девятибалльные пробки

Пробки образовались вечером в пятницу, 10 октября. Заторы есть на улицах Горького, Ленина, Семинарской, Сенной, Маяковского, Каширина, Солнечной, Петрова, Есенина, Вокзальной, Свободы, Спортивной, Дзержинского. Также проезд затруднен на Первомайском проспекте, Московском, Касимовском шоссе, Северной окружной.