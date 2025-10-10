Рязань
ЧП случилось после села Казарь при движении в сторону областного центра. Очевидица остановилась, чтобы узнать, нужна ли помощь. Водитель спецтехники рассказал, что у него взорвалось колесо, машина врезалась в отбойник, съехала через встречную полосу на обочину и, пропахав землю, остановилась. Сам мужчина, по словам рязанки, не пострадал, но пребывает в шоке и не понимает, как удалось затормозить и не перевернуться. Официальные ведомства пока не дали комментария по ситуации.

На трассе «Рязань — Спасск» бетономешалка съехала в кювет. Об этом в редакцию РЗН. Инфо сообщила читательница.

ЧП случилось после села Казарь при движении в сторону областного центра. Очевидица остановилась, чтобы узнать, нужна ли помощь.

Водитель спецтехники рассказал, что у него взорвалось колесо, машина врезалась в отбойник, съехала через встречную полосу на обочину и, пропахав землю, остановилась.

Сам мужчина, по словам рязанки, не пострадал, но пребывает в шоке и не понимает, как удалось затормозить и не перевернуться.

Официальные ведомства пока не дали комментария по ситуации.