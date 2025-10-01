В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского

«Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне. Сами по себе контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, ибо они никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече Путина и Зеленского. Кроме того, представитель Кремля заявил, что Россия остается открытой к урегулированию конфликта на Украине посредством дипломатических переговоров и политических контактов.

