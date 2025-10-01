Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
11°
Чтв, 02
12°
Птн, 03
13°
ЦБ USD 81.5 -1.11 02/10
ЦБ EUR 95.64 -1.22 02/10
Нал. USD 81.15 / 82.00 01/10 18:15
Нал. EUR 96.50 / 97.99 01/10 18:15
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 706
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 116
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 202
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 193
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского
«Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне. Сами по себе контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, ибо они никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече Путина и Зеленского. Кроме того, представитель Кремля заявил, что Россия остается открытой к урегулированию конфликта на Украине посредством дипломатических переговоров и политических контактов.

