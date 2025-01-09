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Зуев покинул пост начальника управления дорожного хозяйства мэрии Рязани
Анатолий Зуев написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Анатолий Зуев покинул пост начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 9 января.

Он написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Как указано в публикации, с 10 января 2025 года исполнять обязанности начальника управления дорожного хозяйства и транспорта будет заместитель начальника управления Дмитрий Наумов.

Напомним, Анатолий Зуев занимал эту должность с июня 2024 года. С 2019 по 2023 год он был главой Ухоловского района.

После ухода Михаила Ромодина на новую должность Анатолий Зуев стал исполнять обязанности заместителя главы администрации Рязани.