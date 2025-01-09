Жителя Сапожковского района осудили за повторное пьяное вождение

Суд признал гражданина виновным и назначил 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.

Жителя Сапожковского района осудили за повторное пьяное вождение. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Мужчину поймали нетрезвым за рулем в мае 2024 года. Ранее он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение. На сапожковца наложили штраф 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года, однако он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал гражданина виновным и назначил 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.