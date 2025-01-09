В Рязани несколько улиц остались без отопления

Под отключение также попали школа № 22 и МБУДО «ЦДТ «Стрекоза».

В Рязани несколько улиц остались без отопления. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

В четверг, 9 января, до 15:00 отопления не будет по адресам:

улица Керамзавода, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28;

Октябрьский городок дом 39;

Под отключение также попали школа № 22 и МБУДО «ЦДТ «Стрекоза».

Отключение отопления связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях в районе дома № 21-а на улице Керамзавода.