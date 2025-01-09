В России почти в два раза вырос спрос на абонементы в фитнес-клубы

В России вырос спрос на абонементы в фитнес-клубы. Об этом в четверг, 9 января, сообщает Telegram-канал «SHOT».
По данным портала, количество поисковых запросов на тему приобретения спортивных занятий увеличилось в 1,5-2 раза по сравнению с несколькими месяцами ранее. Среди наиболее популярных причин указываются попытки сбросить килограммы, набранные за праздники и желание начать новую жизнь с нового года.
Специалисты отмечают, что резкое снижение веса может привести к быстрому возврату потерянных килограммов. Желающим похудеть стоит сосредоточиться на качестве своего питания и дисциплине. Эксперты рекомендуют соблюдать несколько полноценных приемов пищи — с белками, жирами, углеводами и клетчаткой. Достаточное количество овощей и зелени обеспечит длительное насыщение и детоксикацию организма после праздничного застолья.
Тренеры рекомендуют начинать с постепенного наращивания физической нагрузки и не пытаться резко осилить большой объем занятий.