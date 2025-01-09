В Польше усомнились в наличии у Трампа мирного плана по Украине

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камышу заявил, что у команды избранного президента США Дональда Трампа пока нет плана по урегулированию конфликта на Украине.

В Польше заявили, что у избранного президента США Дональда Трампа нет мирного плана по Украине. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передало РИА Новости в четверг, 9 января.

По его словам, мирный план для Украины не был представлен.

«Есть сообщения СМИ, были заявления президента Трампа во время избирательной кампании. Но какого-то видения, которое могло бы быть дискутировано и анализировано, еще нет», — заявил Косиняк-Камыш.

Напомним, Трамп заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине после избрания в президенты США.