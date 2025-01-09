В 2024 году региональный маткапитал получили более двух тысяч рязанских семей

В 2025 году выплата составляет 89 тысяч 761,74 рубля.

В 2024 году региональный маткапитал получили 2 129 рязанских семей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В Рязанской области региональный материнский капитал при рождении третьего и последующего ребенка предоставляется независимо от дохода семьи.

Размер выплаты ежегодно индексируется.

В 2025 году она составляет 89 тысяч 761,74 рубля.

Деньги можно направить на обучение детей, оплату медицинских услуг, покупку товаров для социальной адаптации детей с инвалидностью, покупку, строительство или ремонт жилья, устройство инженерных коммуникаций домов.