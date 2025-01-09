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Рязанским УК выдадут предостережения за плохую уборку территорий домов
Нарушения нашли на улицах Вокзальной, Гоголя, Дзержинского, Керамзавода и Кирпичного завода, Ленинского Комсомола, Профессора Никулина, Пушкина, Стройкова, Типанова, Шевченко, Чкалова, а также на 2 и 4 линиях, и на Первомайском проспекте.

Региональная госжилинспекция проверила, как убирают территории многоквартирных домов в Рязани. Управляющим компаниям выдадут предостережения за нарушения. Об этом 9 января сообщила пресс-служба областного правительства.

После обращений жильцов госжилинспекция проверила, как во дворах убирают снег, наледь и обрабатывают пешеходные зоны и лестницы. Также инспекторы выяснили, вовремя ли вывозят мусор с контейнерных площадок.

Нарушения нашли на улицах Вокзальной, Гоголя, Дзержинского, Керамзавода и Кирпичного завода, Ленинского Комсомола, Профессора Никулина, Пушкина, Стройкова, Типанова, Шевченко, Чкалова, а также на 2 и 4 линиях, и на Первомайском проспекте.

Как указано в публикации, инспекторы обнаружили, что крупногабаритные отходы (КГО) вывозят несвоевременно. На контейнерных площадках складируют строительные и древесные отходы. Помимо этого, отсутствуют отсеки для КГО.

Для устранения нарушений управляющим организациям ООО УО «Техрембытсервис», ООО УК «Олимп Сервис», ООО «УК РКС», ООО «Городская Роща-1», ООО «Скопы+", ООО «Зеленая Роща», ООО «РН-Сервис Рязань», ООО «МКД Сервис № 1», ООО «РГО», ООО «Бытремсервис», ООО УК «Виктория» выдадут предостережения.