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В Рязанской области за неделю зарегистрировали более трех тысяч случаев ОРВИ
За тот же период в регионе зафиксировали 51 случай COVID-19, что ниже предыдущей недели на 57,1%.

В Рязанской области за неделю зарегистрировали более трех тысяч случаев ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

За неделю среди населения области зарегистрировали 3716 случаев заболевания ОРВИ, что ниже предыдущей недели на 39,8%.

За тот же период в регионе зафиксировали 51 случай COVID-19, что ниже предыдущей недели на 57,1%.