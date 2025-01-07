В Рязанской области за неделю зарегистрировали более трех тысяч случаев ОРВИ

За тот же период в регионе зафиксировали 51 случай COVID-19, что ниже предыдущей недели на 57,1%.

В Рязанской области за неделю зарегистрировали более трех тысяч случаев ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

За неделю среди населения области зарегистрировали 3716 случаев заболевания ОРВИ, что ниже предыдущей недели на 39,8%.

За тот же период в регионе зафиксировали 51 случай COVID-19, что ниже предыдущей недели на 57,1%.