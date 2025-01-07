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В Рязанской области ребенок провалился под лед
Инцидент произошел 5 января в Новомичуринске. Тонущего в реке ребенка заметили проезжающие мимо очевидцы.

В Рязанской области ребенок провалился под лед. Об этом сообщили в паблике «Бабкин шум. Новомичуринск».

Инцидент произошел 5 января в Новомичуринске. Тонущего в реке ребенка заметили проезжающие мимо очевидцы.

«Мы ехали домой в Кисьву с Новомичуринска, заехав на мост я заметила мальчика, который тонул. Муж резко затормозил и кинулся к нему чтоб ему помочь. Он сам чуть не провалился, но смог вытащить его. К нам подъехала женщина, мы посадили мальчика к ней в машину и попросили отвезти его в больницу», — рассказала очевидица.

Она поинтересовалась дальнейшей судьбой мальчика и отметила, что они не смогли отвезти его в медучреждение, так как ее мужу тоже потребовалась помощь.

Позже стало известно о состоянии мальчика.