Стало известно о состоянии ребенка, провалившегося под лед в Рязанской области

Главврач Новомичуринской МРБ Наталья Черницына сообщила, что с подростком все в порядке. Его осмотрели в приемном покое и передали родителям. Она отметила, что в госпитализации мальчик не нуждался.

Стало известно о состоянии ребенка, провалившегося под лед в Рязанской области. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Главврач Новомичуринской МРБ Наталья Черницына сообщила, что с подростком все в порядке. Его осмотрели в приемном покое и передали родителям. Она отметила, что в госпитализации мальчик не нуждался.

Мать ребенка поблагодарила семью, которая спасла его и достала из воды.

Напомним, тонущего ребенка заметили проезжающая мимо семейная пара.