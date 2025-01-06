В России вырастут цены на автомобили на 15%
По мнению экспертов, в то же время ожидается падение продаж на отечественном рынке.
В России вырастут цены на автомобили на 15%. Об этом пишет «Газета.ру».
По мнению экспертов, в то же время ожидается падение продаж на отечественном рынке. Основные причины — повышение утилизационного сбора, высокая учетная ставка ЦБ, девальвация рубля и дорогое финансирование бизнеса.
«Перспективы российского авторынка на предстоящий год выглядят менее радужными, чем хотелось бы. Первые шесть месяцев не принесут значительного роста. Уже ясно, что I квартал 2025 года окажется слабее того же периода 2024 года», — заявил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.