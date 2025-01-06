Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
-5°
Втр, 07
Срд, 08
ЦБ USD 101.68 1.15 29/12
ЦБ EUR 106.1 0.15 29/12
Нал. USD 102.50 / 104.30 06/01 16:55
Нал. EUR 107.60 / 110.30 06/01 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
Вчера 13:58
2 596
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
11 574
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
6 308
Как провести новогодние выходные в Рязани. Подборка мероприятий
Рязанцев ожидают длинные выходные. Если вы не хотите пр...
2 января 15:18
10 429
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Преподавательница ряжской музыкальной школы погибла в ДТП
Авария унесла жизнь ее матери. Муж и дети в реанимации.

Преподавательница ряжской музыкальной школы Елена Бородина погибла в ДТП. Об этом сообщила группа ДШИ ВКонтакте.

Трагедия произошла 3 января. Авария унесла жизнь матери девушки. Муж и дети в реанимации.

Елена Вячеславовна приехала в Ряжск в 2023 году из Белгородской области.

«Со своей дружной семьей начали обустраиваться на новом месте с большими планами на будущее, которым, к сожалению, не суждено сбыться. Страшная весть о смерти стала большим ударом для учеников, родителей, преподавателей, администрации школы, жителей города», — говорится в сообщении.

Педагоги организовали сбор денег на похороны и на реабилитацию пострадавших.

Перевести средства можно на номер телефона +7 (920) 631-01-92 (Ирина Вячеславовна К).

Напомним, авария случилась на дороге Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов в Рязанском районе. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, в котором передвигалась семья педагога.