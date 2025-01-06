Преподавательница ряжской музыкальной школы погибла в ДТП

Авария унесла жизнь ее матери. Муж и дети в реанимации.

Преподавательница ряжской музыкальной школы Елена Бородина погибла в ДТП. Об этом сообщила группа ДШИ ВКонтакте.

Трагедия произошла 3 января. Авария унесла жизнь матери девушки. Муж и дети в реанимации.

Елена Вячеславовна приехала в Ряжск в 2023 году из Белгородской области.

«Со своей дружной семьей начали обустраиваться на новом месте с большими планами на будущее, которым, к сожалению, не суждено сбыться. Страшная весть о смерти стала большим ударом для учеников, родителей, преподавателей, администрации школы, жителей города», — говорится в сообщении.

Педагоги организовали сбор денег на похороны и на реабилитацию пострадавших.

Перевести средства можно на номер телефона +7 (920) 631-01-92 (Ирина Вячеславовна К).

Напомним, авария случилась на дороге Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов в Рязанском районе. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, в котором передвигалась семья педагога.