В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека

Болезнь распространяется среди детей в возрасте 14 лет и младше. Патоген вызывает симптомы, схожие с COVID-19 и гриппом, поражая легкие.

В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Болезнь распространяется среди детей в возрасте 14 лет и младше. Патоген вызывает симптомы, схожие с COVID-19 и гриппом, поражая легкие.

Пациенты поступают в медучреждения с ознобом, кашлем, болью в горле, а также слабостью и головокружением.

Китай находится в состоянии повышенной готовности.