Рязанские врачи спасли жизнь 96-летней пациентке

Пациентку доставили в больницу. После обследования врачи предположили, что у женщины опасное заболевание — тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).

Рязанские врачи спасли жизнь 96-летней пациентке. Об этом сообщила пресс-служба ОКБ 4 января.

Как указано в публикации, женщина стала задыхаться. У нее закружилась голова, появилась слабость. Женщина потеряла сознание.

Пациентку доставили в больницу. После обследования врачи предположили, что у женщины опасное заболевание — тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).

«Это тромбирование артерий легких, что вызывает нарушение тока крови по ним и сильную одышку. Степень тяжести зависит от количества и диаметра пораженных артерий. Бывают ситуации когда люди умирают от этого заболевания практически мгновенно», — уточнили в посте.

Диагноз подтвердился. Женщину перевели в блок реанимации и интенсивной терапии отделения неотложной кардиологии. Ей начали оказывать помощь кардиологи, реаниматологи, сосудистые хирурги, гериатр и другие врачи мультидисциплинарной бригады.

«Пациентка в прямом смысле была вырвана из рук смерти», — заключили в посте.

Женщину уже выписали из больницы.