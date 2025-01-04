Блинкен признался, что США стали вооружать Украину задолго до СВО

«Мы постарались, чтобы… начиная с сентября (2021 года. — RT) и затем еще раз в декабре незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое, чтобы обороняться», — сказал он.

Глава Госдепа Энтони Блинкен признался, что США стали вооружать Украину еще задолго до начала СВО. Об этом он рассказал в интервью New York Times, передало RT в субботу, 4 января.

«Мы постарались, чтобы… начиная с сентября (2021 года. — RT) и затем еще раз в декабре незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое, чтобы обороняться», — приводятся его слова.