Сенатор Чехии призвала повторить блокаду Ленинграда

Экс-председатель палаты парламента и сенатор Чехии Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда. Она заявила, что россиянам «нужно не праздновать» годовщину снятия блокады и призвала заставить Россию испытать подобное вновь.

Экс-председатель палаты парламента и сенатор Чехии Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда. Об этом сообщает «Лента.ру».

Она заявила, что россиянам «нужно не праздновать» годовщину снятия блокады и призвала заставить Россию испытать подобное вновь.

«Россия празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», — написала Немцова.