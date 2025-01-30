В Рязани на улице Татарской девятилетний велосипедист попал под колеса

В результате происшествия пострадавший с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

В Рязани на улице Татарской девятилетний велосипедист попал под колеса. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ЧП произошло вечером 29 января около дома № 50. По предварительной информации, 42-летний рязанец за рулем автомобиля «Митсубиси» сбил ребенка.

В результате происшествия пострадавший с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.