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Минздрав: Рязань вошла в число городов с наиболее низкой рождаемостью
Наиболее низкие показатели рождаемости наблюдаются в Ленинградской области, Смоленске, Мордовии, Рязани и Туле

Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике заявил, что рождаемость в России приблизилась к показателю 2000 года. Его слова в четверг, 30 января, передало РИА Новости.

«Абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России», — сказал он.

По словам Фисенко, причины — сокращение числа женщин репродуктивного возраста и снижение интенсивности деторождения.

Он добавил, что наиболее низкие показатели рождаемости наблюдаются в Рязани, Ленинградской области, Смоленске, Мордовии и Туле, а самые высокие — в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарской Республике, Ингушетии.

Как сказал Фисенко, в России после 2027 года ожидается увеличение интенсивности деторождения.