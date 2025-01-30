Минобороны: ежемесячные потери ВСУ составляют около 50 тысяч человек

Отмечается, что численность новобранцев в ВСУ едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, несмотря на зверства ТЦК.

Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше за последние полгода. Об этом в четверг, 30 января, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что численность новобранцев в ВСУ едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, несмотря на зверства ТЦК.

«Затем людей бросают на линию боевого соприкосновения без соответствующей подготовки», — отметили в военном ведомстве.