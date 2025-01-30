Из-за ранней оттепели в рязанских лесах появились клещи

Также из-за оттепели от зимней спячки проснулись енотовидные собаки, барсуки и клещи.

Из-за ранней оттепели в рязанских лесах появились клещи. Об этом сообщает пресс-служба Окского заповедника.

Сотрудники заповедника рассказали, что из-за оттепели от зимней спячки проснулись енотовидные собаки, барсуки.

«Кое-где отогрелись и поползли по прошлогодней траве клещи — им много тепла не надо», — отметили в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что следов медведей в лесах не встречали, в фотоловушках хищника тоже не замечали.

Там отметили, что из-за прогнозируемых морозов животные могут вернуться к спячке.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что из-за теплой погоды сезон клещей может начаться раньше.