Из-за ранней оттепели в рязанских лесах появились клещи
Также из-за оттепели от зимней спячки проснулись енотовидные собаки, барсуки и клещи.
Из-за ранней оттепели в рязанских лесах появились клещи. Об этом сообщает пресс-служба Окского заповедника.
Сотрудники заповедника рассказали, что из-за оттепели от зимней спячки проснулись енотовидные собаки, барсуки.
«Кое-где отогрелись и поползли по прошлогодней траве клещи — им много тепла не надо», — отметили в сообщении.
Специалисты подчеркнули, что следов медведей в лесах не встречали, в фотоловушках хищника тоже не замечали.
Там отметили, что из-за прогнозируемых морозов животные могут вернуться к спячке.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что из-за теплой погоды сезон клещей может начаться раньше.