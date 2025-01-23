Роспотребнадзор: из-за теплой погоды сезон клещей может начаться раньше

Отмечается, что в последний раз подобное происходило в малоснежную зиму 2014-го, когда сезон активности клещей сдвинулся со второй половины апреля на середину марта.

Из-за теплой погоды сезон клещей может начаться раньше. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Там уточнили, что сезон клещей может начаться раньше в некоторых регионах.

Отмечается, что в последний раз подобное происходило в малоснежную зиму 2014-го, когда сезон активности клещей сдвинулся со второй половины апреля на середину марта.