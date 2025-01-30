Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак на рязанку

Региональный следком начал процессуальную проверку по данному факту. Бастрыкин потребовал доклад от Владимира Никешкина.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи собак на рязанку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Региональный следком начал процессуальную проверку по данному факту. Бастрыкин потребовал доклад от Владимира Никешкина.

«В СМИ сообщается, что в Рязани на женщину напали бездомные собаки, и одна из них укусила ее. По словам местных жителей, стаи собак в данном месте встречаются очень часто», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что бродячие собаки прокусили ногу прохожей.