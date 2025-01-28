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В Рязани бродячие собаки прокусили ногу прохожей
Инцидент произошел утром 28 января в микрорайоне Шлаковый.

В Рязани бродячие собаки прокусили ногу прохожей. Об этом пострадавшая сообщила в Telegram-канале «Рязань».

Инцидент произошел утром 28 января в микрорайоне Шлаковый.

«Около „Кафе на углях“ на меня напала стая собак. Одна прокусила ногу. Если бы я не стала кричать, одним укусом бы точно не ограничилось. Жду скорую», — написала рязанка.

По ее словам, животные бегают на участке от Старообрядческого проезда до Мемориального парка.

«Много случаев укуса. Страшно ходить», — заключила пострадавшая.