В Рязанской области произошел смертельный пожар

Причиной пожара стала неисправность отопительной печи.

В Сасове 2 января произошел смертельный пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре в жилом доме на улице Вокзальной поступила в 19:31. В 19:44 возгорание локализовали. В 20:24 открытое горение ликвидировали.

При пожаре погиб мужчина.

На месте происшествия работали три единицы техники и 10 человек.

По предварительным данным ведомства, причиной пожара стала неисправность отопительной печи.

Позже очевидцы опубликовали видео с места происшествия.