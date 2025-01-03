В Рязанской области произошел смертельный пожар
Причиной пожара стала неисправность отопительной печи.
В Сасове 2 января произошел смертельный пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре в жилом доме на улице Вокзальной поступила в 19:31. В 19:44 возгорание локализовали. В 20:24 открытое горение ликвидировали.
При пожаре погиб мужчина.
На месте происшествия работали три единицы техники и 10 человек.
По предварительным данным ведомства, причиной пожара стала неисправность отопительной печи.
Позже очевидцы опубликовали видео с места происшествия.