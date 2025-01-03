Смертельный пожар в Рязанской области попал на видео
Напомним, информация о пожаре в жилом доме на улице Вокзальной в Сасове поступила в 19:31.
Смертельный пожар в Сасове попал на видео. Кадры опубликовали в соцсетях.
Жилой дом загорелся вечером в четверг, 2 января. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщали, что информация о пожаре на улице Вокзальной поступала в 19:31.
В 20:24 открытое горение ликвидировали. При пожаре погиб мужчина.
Напомним, по предварительным данным регионального ГУ МЧС, причиной случившегося стала неисправность отопительной печи.
Видео: Надежда Капустина-Васильева