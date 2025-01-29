Володин: подготовка покушения на Путина ведет к началу ядерной войны

Володин отметил, что после заявления Такера Карлсона о том, что бывшая администрация США пыталась «убить Путина» прошли уже сутки, а Байден и Блинкен не опровергли озвученного.

Подготовка покушения на Путина ведет к началу ядерной войны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что после заявления Такера Карлсона о том, что бывшая администрация США пыталась «убить Путина» прошли уже сутки, а Байден и Блинкен не опровергли озвученного.

«Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства. Приведу несколько фактов: велась подготовка к нападению на премьер-министра Венгрии Орбана, которого удалось избежать. Совершено покушение на премьера Словакии Фицо. Совершено покушение на Трампа в ходе его избирательной кампании. Поэтому обсуждение намерения убить Путина надо воспринимать всерьез», — сказал спикер Госдумы.

Ранее на заявление американского журналиста отреагировали в Кремле.