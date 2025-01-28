Карлсон: администрация Байдена «пыталась убить Путина»

Он назвал эти попытки безумием, но не привел деталей и каких-либо подробностей.

Администрация Байдена «пыталась убить Путина». Об этом американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью, его цитирует РИА Новости.

Карлсон утверждает, что администрация Байдена «пыталась убить Путина». Он назвал эти попытки безумием, но не привел деталей и каких-либо подробностей.

«Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина», — заявил журналист.